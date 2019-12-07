Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu: 1 - 3 (ÖZET)

Haftaya lider olarak giren Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti. Liderliğini sürdüren Sivasspor takımında galibiyeti getiren golleri Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Guilherme kaydetti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre, topu Guilherme’ye bıraktı. Guilherme’nin topuk pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

26. dakikada Goiano’nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

29. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kimsenin dokunamadığı top Guılherme’nin önünde kaldı. Onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Acquah’ın kaptırdığı top Kone’nin önünde kaldı onun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

37. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Bifouma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Guılherme topu filelere gönderdi. 1-2

43. dakikada Donald’ın savunma arkasına gönderdiği topta kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Jahovic topu aşırttı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

55. dakikada orta alandan atılan ara pasıyla topla buluşan Arouna Kone'nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Emre Kılıç, dönen topu ağlara gönderdi: 1-3

79. dakikada girdiği mücadele sonrası sakatlanan Eren Tozlu teknik ekibe oyuna devam edemeyeceğini belirterek oyundan çıktı. Yeni Malatyaspor bu dakikadan itibaren sahada 10 kişi kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Donald x, Mustafa Akbaş x, Sakıb Aytaç x, Robin Yalçın x, Acquah xx (Ahmed Ildız dk. 74 x), Guilherme xx, Gökhan Töre x (Eren dk. 67 x), Bifouma xx (Fofana dk. 58 x), Jahovic x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Hadebe, Chaleli, Mina, Özer

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

DG Sivasspor: Samassa xxx, Goiano xxx, Appindangoye xxx, Caner xxx, Uğur Çiftçi xxx, Fatih xxx, Hakan Arslan xxx, Mert Hakan Yandaş xxx (Traore dk. 84 ?), Emre Kılınç xxx (Ziya Erdal dk. 89 ?), Fernando xxx (Erdoğan dk. 60 x), Kone xxx

Yedekler: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Papp, Oliveira, Armin Djerlek, Volkan Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Guilherme (dk. 37) (Yeni Malatyaspor), Hakan Arslan (dk. 26), Mert Hakan Yandaş (dk. 30), Emre Kılınç (dk. 55) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Chebake, Guılherme (Yeni Malatyaspor), Fernando, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Erdoğan (Sivasspor)