Yeni Malatyaspor-Sivasspor maç sonucu: 1-0

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor 'u konuk etti. Beşiktaş 'a 3-0 kaybetmesinin ardından 3-1 öne geçtiği Fatih Karagümrük maçından 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan Malatya temsilcisi bu akşam da kazanamadı. Ligde galibiyeti olmayan Sivasspor 70. dakikada Yunan stoperi Dimitris Goutas'ın attığı kafa golüyle Sarı-Kırmızılılar'ı 1-0 devirdi ve ilk galibiyetini aldı. Doğu ekibi ise art arda 3. maçından da puan çıkaramadı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken, Sivasspor da puanını 6'ya yükseltti.

1' Maç başladı.

26' Malatyaspor, Stephen Mallan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mallan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

32' Sarı-Kırmızılılar bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Adem Büyük tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

37' Bu kez Sivasspor, Fayçal Fajr ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fajr tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

..Ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51' Sivasspor'da, Felix altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

54' Yeni Malatya direğe takıldı! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda gönderilen topa gelişine vuran Adem Büyük'ün şutu üst direkten oyun alanına döndü.

55' Kontraya çıkan Sivasspor'da Gradel'in şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

58' Sivasspor'da iki oyuncu değişikliği. Felix ve Ahmet Oğuz çıktı, Ulvestad ile Erdoğan Yeşilyurt girdi.

69' İki takımda da oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Malatyaspor'da Tetteh çıktı, Bwalya girdi. Sivasspor'da ise Rıza Çalımbay, Kayode'yi oyundan aldı, Yatabare'yi sahaya sürdü.

70' Fajr sağ kanattan ortaladı, Goutas altıpas üzerinden vurduğu kafayla Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

72' Yeni Malatyaspo'da Bwalya şutunda kaleyi bulamadı.

75' Sarı-Kırmızılılar'da Mallan çıkıyor, Kerim Hafez oyunda.

77' Yiğidolar'da Henrique ceza sahası içinden şansını denedi ancak top dışarda.

78' Yeni Malatyaspor'da Bwalya vurdu, Muammer başarılı.

81' Erdoğan ceza sahası dışından kafayla topu kaleye gönderdi, Ertaç'ın bir anlık hatasıyla top direkten döndü, Yatabare kafa vuruşuyla pozisyonu tamamladı. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

83' Doğu ekibinde Chouiar çıkıyor, Osman Haqi oyunda.

89' Sivasspor'da Henrique dışarda, Sefa Yılmaz son anlarda görev yapacak.

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor zorlu mücadelede Yeni Malatyaspor'u 1-0 devirdi.

Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçını Erkan Özdamar yönetiyor. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor-Sivasspor 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Wallace, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Mallan, Adem, Tetteh

Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Hakan, Felix, Fajr, Gradel, Henrique, Kayode