Yeni Malatyaspor, Sidy Sarr transferini bitiriyor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor'un Nimes forması giyen defansif orta saha Sidy Sarr transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı.

L'Equipe'in haberine göre Yeni Malatyaspor, bonuslar üzerinde bir anlaşma sağladığı takdirde transferi bitirecek. Cadiz'in de istediği Sidy Sarr için Yeni Malatyaspor'un 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir kiralama konusunda Nimes ile anlaşmaya vardığı belirtilmekte.

25 yaşındaki Senegalli oyuncu, geçtiğimiz sezon Nimes forması altında Fransa Ligue 1'de sadece 9 maçta süre alabilmişti. 2019'da Chateauroux'dan 2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer edilen Sarr'ın Nimes ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.