Yeni Malatyaspor, sezonu Hikmet Karaman olmadan açtı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın yer almadığı idman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi

10 Ağustos 2020, Pazartesi 21:58 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, sezonu Hikmet Karaman olmadan açtı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanan Malatya temsilcisi, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına ısınma hareketleriyle start verdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın yer almadığı idman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Yeni sezonun hedeflerimize ulaştığımız ve hafıza arşivimize kayda değer mutluluk kareleri sığdırdığımız bir sezon olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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