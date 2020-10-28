Yeni Malatyaspor sahasında yaklaşık 1 yıl sonra üst üste kazandı

Süper Lig'de dördüncü yılını geçiren ve geçen sezon küme düşen ancak Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligden düşmeyi kaldırmasıyla tekrar Süper Lig'de mücadele etme şansı bulan sarı-siyahlılar, uzun bir aradan sonra sahasında üst üste galibiyet aldı.

Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında kötü performans sergileyen Malatya ekibi, istediği sonuçların uzağında kaldı.

Bu sezona deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.

13 maç sonra sahasında üst üste kazandı

Geçen sezon iç sahada 4 Ekim 2019 tarihinde oynanan 7. hafta maçında Yukatel Denizlispor'u 5-1 ve 27 Ekim 2019 tarihindeki 9. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Malatya ekibi, bu karşılaşmalardan sonra evinde oynadığı 13 maçta üst üste galibiyetle tanışamadı.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda sahasında Göztepeyi (2-1) yenerken, Fenerbahçe (0-0), İttifak Holding Konyaspor (1-1), Gençlerbirliği (0-0) ve Göztepe ile (1-1) berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor (1-3), Çaykur Rizesspor (0-2), MKE Ankaragücü (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Trabzonspor (1-3), Kasımpaşa (1-2), Beşiktaş (0-1) ve Gaziantep FK'ye (0-1) yenildi.

Dördüncü haftada ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, geride kalan 6. haftada ise bu kez Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek yaklaşık 1 yıl aranın ardından iç sahada üst üste 2 galibiyet aldı.

Geride kalan 6 haftada 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Yeni Malatyaspor, 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

"Hedefimiz ilk 5"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, takımın son haftalarda gösterdiği mücadeleden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

İyi bir takım kurduklarını dile getiren Çelikel, "Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Gün geçtikçe oyun anlamında daha iyi konuma geleceğiz. Uzun zaman sonra sahamızda art arda kazandık. Bu bizi mutlu etti. Kazanma azmimizi deplasmanlara da yaymalıyız. Hedefimiz ilk 5'te yer almak. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıların tekrar etmemesi için azimle, elimizden gelenin fazlasıyla çalışacağız ve bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın performansından son derece memnun olduklarını belirten Çelikel, şöyle devam etti:

"Artık daha oturaklı, daha iyi oynayan bir takımız. O nedenle takımın gidişatından son derece memnunuz. Takımı başkanımız, yönetim kurulumuz ve transfer komitemizle özenerek kurmaya çalıştık. Belki biraz geç kaldık, taraftarımızın sabrını zorladık ama en iyi takımı kurabilmek için bunu yaptık. Devre arasında belki bir-iki takviyeyle eksiklerimizi gidereceğiz. Şu an takımın gidişatından ve ümit veren futbolundan oldukça memnunuz. İlerleyen günlerde daha iyi duruma geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Çelikel, Gençlerbirliği'ne karşı güzel bir oyunla 3 puan aldıklarını dile getirirken, "Bu galibiyeti bize yaşatan takımımıza teşekkür ediyoruz. Galibiyeti Malatya'ya, taraftarımıza armağan ediyoruz. Gençlerbirliği karşısında çok iyi oynadık ve rakibe pozisyon vermedik. Forvet hattında iyi işler yapıyoruz. Futbolda yenmek de var yenilmek de ancak takımımız her an gol atacak gibi futbol oynuyor. Bunu Gençlerbirliği maçında gördük. Galibiyetten dolayı takımı kutluyorum. Mücadelemiz devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Volkan Kaşik - Malatya / AA