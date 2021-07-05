Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Malatyaspor'un son olarak Marsilya forması giyen Saîf-Eddine Khaoui'nin peşinde olduğu belirtildi.

Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre Yeni Malatyaspor, Saîf-Eddine Khaoui'yi kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marsilya ile sözleşmesi bitti ve 1 Temmuz itibariyle serbest kaldı.

Tours altyapısından yetişen Saîf-Eddine Khaoui, 2016'da 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer olmuş sonrasında Troyes ve Caen'e kiralanıp son 2 sezonda ise Marsilya forması giymişti. Paris doğumlu oyuncu 21 kez de Tunus Milli Takımı forması giydi.