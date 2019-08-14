Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yarın yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Futbolcular, daha sonra ısınma hareketleri yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor ile Partizan arasındaki rövanş karşılaşması, yarın saat 20.00’de Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak. Sırbistan’da yapılan ilk karşılaşmayı Partizan, 3-1 kazanmıştı.