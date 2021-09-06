Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar transferini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Dijon'dan Mounir Chouiar’ı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Dijon ile 24 maça çıkan Chouiar, 2 asist yapmıştı. Malatya ekibi, Didier Ndong sonrasında bir başka Dijon oyuncusunu da bu transferle birlikte kiralamış oldu.

Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki Sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Mounir!

Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor'da 44 numaralı formayı giyecek.







