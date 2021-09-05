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Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar transferi için anlaşma sağladı

Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki hücum oyuncusu Mounir Chouiar'ın transferi adına kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı.

05 Eylül 2021, Pazar 16:29 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar transferi için anlaşma sağladı

Süper Lig 'de transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Malatyaspor, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun kulübü Dijon ile anlaşma sağladı. 

Foot Mercato'nun haberine göre Dijon, Chouiar'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak adına oyuncuyla anlaşma sağlarken bu sezon için de kiralık olarak Yeni Malatyaspor'a gönderecek. 

Geçtiğimiz sezon Dijon ile 24 maça çıkan Chouiar, 2 asist yapmıştı. Yeni Malatyaspor, Ndong sonrasında bir başka Dijon oyuncusunu da bu transferle birlikte kiralamış olacak. 


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