İrfan Buz yönetiminde lige damga vurmak isteyen Yeni Malatyaspor transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar’da gündem sağ bek... Bu bölge için uzun süredir Tunuslu oyuncu Wadji Kechrida ile görüşmeler yapılıyor.

Teknik direktör Buz’un özellikle takımında görmek istediği 25 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanmıştı. Ancak oyuncu için Fransa’dan St. Etienne’in devreye girmesi görüşmelerin uzamasına neden oldu. Yine de transferden vazgeçmeyen Malatya cephesi oyuncuyu ikna etmek adına yoğun mesai harcıyor. Kechrida’nın birkaç güne kadar kararını verip durumu netleştirmesi öngörülüyor.