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Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

07 Ocak 2021, Perşembe 15:00 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarı-siyahlılarda, hedef 3 haftalık galibiyet özlemine son vermek.

Ligde geride kalan 17 haftada 21 puan toplayarak 10. sırada kendine yer bulan Malatya ekibi, ilk yarıda kalan son 4 maçı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Sakatlığı düzelen Youssoef’in de takımla birlikte çalıştığı antrenmanda Sivasspor maçının on birinde tek değişikliğe giden Hamzaoğlu’nun Topalli’nin yerine Lukoki’ye şans verdiği gözlendi.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor karşılaşması 9 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.

İHA


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