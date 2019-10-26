Yeni Malatyaspor - Kayserispor (CANLI)

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor. Geçen hafta Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Yeni Malatyaspor bu seriyi devam ettirmek istiyor. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayan maçı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM

Yeni Malatyaspor - Kayserispor ilk 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

Kayserispor: Lung, Lopez, Poulain, Şamil, Yasir, Mensah, Rienstra, Hasan, Henrique, Bilal, Umut

Geride kalan 8 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-siyahlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.