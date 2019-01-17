Yeni Malatyaspor, Kamara’dan olumlu yanıt aldı

Evkur Yeni Malatyaspor transferde rotayı yurt dışına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ın genç futbolcusu Aboubakar Kamara’yı almak için yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştiriyor. Başarılı oyuncudan olumlu yanıt alan Malatya ekibi, Fulham Kulübü’nün yöneticilerini ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Süper Lig’de iyi bir ilk yarı geçiren E. Yeni Malatyaspor’da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Khalid Boutaib’in Mısır ekibi Zamalek’e transfer olmasının ardından kadrosuna en az iki hücum oyuncusu katmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü İngiltere’de buldu. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ın yıldızı Aboubakar Kamara’yı gündemine alarak, 24 yaşındaki santrfora teklifte bulundu. Golcü oyuncu bu teklifi kabul ederken, kulübünün ise transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

Transfer görüşmelerinin şu ana kadar olumlu geçtiği, sarı-kırmızılıların Aboubakar Kamara’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Aboubakar Kamara kimdir?

7 Mart 1995 Fransa doğumlu olan 1 metre 77 santimetre boyundaki santrfor Aboubakar Kamara’nın Fulham ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Monaco, KV Kortrijk, SC Amiens takımlarının da formalarını giyen Kamara, Premier Lig’de bu sezon 13 karşılaşmada 687 dakika görev aldı ve 3 gol kaydetti.

İngiltere EFL Cup 2 maçta 2 gol atan Fransız golcü, santrfor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 17 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kamara, sağ kanat oynadığı 16 karşılaşmada ise 5 gol atma başarısı gösterdi.

Fulham formasıyla 50 karşılaşmada 12 gol, 2 asist yapan golcü futbolcu, Fransa ekibi Amiens formasıyla 45 karşılaşmada 16 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

Santrfor mevkiinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Aboubakar Kamara’nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

İHA