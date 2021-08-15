Yeni Malatyaspor, Idrissa Doumbia için anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, orta sahasına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan ve sonrasında İspanyol ekibi Huesca'ya kiralanan Sporting'in Fildişili orta sahası Idrissa Doumbia'nın transferinde sona gelindi.

23 yaşındaki oyuncu, Sporting'de teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında yer almıyor. Record'un haberine göre Doumbia için Yeni Malatyaspor, görüşmeleri olumlu şekilde tamamladı ve oyuncunun kısa süre içerisinde Süper Lig ekibinin kadrosuna katılması bekleniyor.

Portekiz gazetesinin haberine göre Malatyaspor ile Sporting ve Malatyaspor ile 23 yaşındaki oyuncu arasındaki görüşmeler oldukça hızlı ilerledi. Böylece sağlanan anlaşma ile oyuncunun transferi kesinleşti. Yeni Malatyaspor'un kısa süre içerisinde transferi resmen açıklayacağı belirtilmekte.

Sporting ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak İspanya'da Huesca forması giyen Doumbia, 2019-20 sezonunda Sporting'de takımın değişmez isimlerinden biri konumuna gelmiş ve 35 maçta forma giymişti.