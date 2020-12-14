Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan ve dikkatleri üzerine çeken Sarı Kırmızılı ekip, Batuhan Karadeniz ve Burhan Eşer gibi yıldızları olan Hekimoğlu karşısında çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Misli.com 2. Lig'de Manisa FK'nın ardından 2. sırada yer alan, kupada da yoluna devam etmek isteyen ve son olarak Kayserispor'u saf dışı bırakan Trabzon ekibi ise zorlu deplasmanda bir sürpriz peşinde daha olacak.

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Aralık Salı günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı 90 dakika A Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Yeni Malatyaspor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan dahil olan Yeni Malatyaspor, sırasıyla Artvin Hopa ve Etimesgut Belediye'yi 2-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Hekimoğlu Trabzon 5. tura nasıl geldi?

Rakibi gibi 3. turdan Türkiye Kupası'nda boy gösteren Hekimoğlu Trabzon ise 52 Orduspor'u 2-1, Kayserispor'u ise penaltılarda 7-6 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.