Yeni Malatyaspor hazırlıklara yeniden başladı

Yeni Malatyaspor'da corona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalar yeniden başladı. Futbolcular gruplar halinde yoğun bir tempoyla maçlara hazırlanıyor.

01 Haziran 2020, Pazartesi 11:16 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor hazırlıklara yeniden başladı

Süper Lig’de ikinci yarıda oynadığı maçlardan sadece 1 puan alarak performansıyla otoriteleri şaşkına çeviren sarı-kırmızılar, 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Pozitif vakaların ardından tekrarlanan iki korona virüs testinin sonuçlarının da negatif çıkmasının ardından Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarına yeniden başlayan Malatya ekibinde moraller üst seviyede.

Karantinada bulunan sol bek oyuncusu Hafez dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılılar, Karaman'ın idman programlarıyla yoğun bir tempoyla çalışıyor.

İHA


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