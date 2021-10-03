Yeni Malatyaspor - Hatayspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'de 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 4 maçlık kötü gidişini Hatayspor karşısında bitirmek istedi. Ömer Erdoğan'lı Hatayspor ise deplasmanda galibiyet aradı. Malatyaspor, 36. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0'lık Hatayspor üstünlüğü ile sona erdi Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor, oyuna sonradan giren Kamara'nın 70. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hatayspor deplasmanda, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek üst sıralarda yukarılara tırmandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Maçtan dakikalar

⏱ 10' Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında yaklaşık 30 metrelik mesafede topla buluşan Mustafa Eskihellaç, kaleyi görür görmez şutunu çekti, savunmaya çarpan top kaleci Munir'de kaldı.

⏱ 15' Hatayspor etkili geldi. Malatyaspor savunma 4'e 4 yakalandı. Sağ kanatta Lobzhanidze topla buluştu. Yerden ceza sahasına gönderilen topa Kaabi'den önce kaleci Ertaç çıkıp aldı ve tehlikeyi önledi.

⏱ 24' Yeni Malatyaspor gole Tetteh ile çok yaklaştı. Malatya yarı alanından gönderilen yüksek topu Tetteh düzeltip önüne aldı. Ganalı futbolcu şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

⏱ 28' Hatayspor etkili geldi. Paslaşarak rakip yarı alana gelen Akdeniz ekibinde Lobzhanidze, savunma arkasına koşu yapan Boudjemaa'ya pasını gönderdi. Fransız futbolcu topa doğru koşarken kaleci Ertaç çıkarak son anda topu Boudjemaa'nın önünden alarak tehlikeyi önledi.

⏱ 31' Yeni Malatyaspor etkili geldi. Sol kanattan Kamil Ahmet'in ceza sahasına gönderdiği ortaya Jospin kafasıyla vurdu ancak top üstten auta çıktı.

⏱ 35' Yeni Malatyaspor çıkarken topu kaptırdı. Lobzhanidze'nin önünde kalan topu düzeltip şutunu attı ancak kaleci Ertaç topu kontrole etti.

⚽ GOL | 36' Hatayspor'da Lobzhanidze, ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrıldı ve savunma arkasına sarkan El Kaabi'ye pasını attı. Faslı futbolcu rakibini geçti, şutunu attı. Yeni Malatyaspor savunmasında Wallace'a çarpan top kaleci Ertaç'ı yanıltarak filelere gitti. Hatayspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

⏱ 50' Hatayspor gole çok yaklaştı. Traore yaklaşık 30 metreden sert bir şut çıkardı, kaleci Ertaç Özbir son anda topu kornere tokatladı.

⏱ 57' Hatayspor gole çok yaklaştı. Sadık Çiftpınar çıkarken topu kaptırdı. Saint Louis topla buluştu. Bindirme yapan Lobzhanidze'ye pasını gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gürcü futbolcu şutunu attı ancak savunmada Wallace yetişerek top kaleye giderken müdahale engelledi ve top kornere gitti.

⏱ 67' Sol köşeden Yeni Malatyaspor korner kullandı. Ceza sahasına gelen topa Burak Öksüz'ün eline çarpması sonrasında Malatyaspor cephesi penaltı bekledi. VAR'dan incelenen pozisyon sonrasında elin kapalı olduğu ve penaltının olmadığı kararı çıktı.

⚽ GOL | 70' Hatayspor, Kamara'nın golüyle 2-0 öne geçti. Sol kanattan Saint -Louis'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya Kamara kafasıyla vurdu ve topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

⏱ 74' Yeni Malatyaspor, etkili geldi. Sol kanatta Karim Hafez topla birlikte ceza sahasına girmeden ortasını yaptı. Savunmadan seken top yeniden Hafez'in önünde kaldı. Mısırlı futbolcu topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ancak top yan filelerde kaldı.

⏱ 81' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Mallan arka direğe doğru ortasını gönderdi. Orada Tetteh yükselip kafasını vurdu ancak kaleci Munir son anda topu çıkardı.