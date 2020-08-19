Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Son dakika haberi...Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Hikmet Karaman'ın görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük için görüşmelere başlayan Yeni Malatyaspor, geçen sezonu Gençlerbirliği takımından tamamlayan Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı