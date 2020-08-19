Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Son Dakika | Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı. Hikmet Karaman'ın görevinden ayrılmasından sonra teknik adam çalışmalarına başlayan Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, geçen sezonu Gençlerbirliği takımından tamamlayan Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Son dakika haberi...Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Hikmet Karaman'ın görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük için görüşmelere başlayan Yeni Malatyaspor, geçen sezonu Gençlerbirliği takımından tamamlayan Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı