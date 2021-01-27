Yeni Malatyaspor’da, Cuma günü oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürerken, Efsane Derebeyleri ve Kaplan 44 Taraftar derneklerinin yönetim ve üyeleri Nurettin Soykan Tesisleri'ne giderek kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetimini protesto ettiler.

Burada antrenmanlarını sürdüren sarı-siyahlı futbolculara da sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, yanlarına gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile takım kaptanı Adem Büyük’e çiçek verdi. Diğer futbolcularla da fotoğraf çekerek takıma desteklerini açıklayan taraftarlar, yönetime ise tepki gösterdi.

Burada açıklama yapan Efsane Derebeyleri Derneği Başkanı Emin Ayten, “Dün, bugün ve gelecekte her zaman futbolcularımızın ve teknik heyetimizin yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bizler Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’na ekibine ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Kulüp içerisinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ve 4 aydır maaşlarını almamalarına rağmen topladıkları 27 puandan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Bu başarı Hamza hocanın ekibinin ve futbolcuların başarısıdır. Toplanan 27 puan kulüp başkanı Adil Gevrek’in ve yönetiminin bir başarısı değildir. Adil Gevrek 6-7 ay önce görevine devam edeceğini söylerken artık şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde kulübü yöneteceğini söylemişti. Ancak gelinen noktada bu sözünü tutmayarak şeffaf bir yönetim şekli göstermiyor. Yapılan transferlerde kulübün kasasından ne kadar bir para çıktığını, kulübün ne kadar borcu olduğunu aradan geçen sürede kamuoyu ile paylaşmadık. Mali kongre yapacağını söyledi ancak bunu hala yapmadı. Sayın milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu’nun da belirttiği gibi Adil Gevrek’in istifa ederek mali kongre ve seçim kararı alması lazımdır” şeklinde konuştu.

İHA