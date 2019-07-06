Yeni Malatyaspor Guilherme’yi istiyor

Geçtimiz sezon İtalya Serie B takımlarından Benevento’dan Yeni Malatyaspor’a kiralanan Guilherme’nin sözleşmesi sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon müthiş bir performans sergileyen Brezilyalı’yı yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi başaran Malatya, Guilherme’nin kulübü olan İtalyan ekibi Benevento ile arasındaki son pürüzleri gidermek için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Sarı- Kırmızılılar, bu transferi en kısa sürede bitirerek Brezilyalı futbolcuyu 25 Temmuz’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme maçına yetiştirmek istiyor.