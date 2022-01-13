Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig ’de oynadığı son maçı kazanarak dört maçlık 3 puan hasretine son veren Göztepe , Süper Lig’de oynadığı son 10 maçında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

Yeni Malatyaspor, son mücadelede Trabzonspor 'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası yaptığı basın toplantısında Sumudica, mağlubiyetten hakemleri sorumlu tuttu. Takımı mücadelede sadece birkaç pozisyon yaratmayı başardı ve Trabzonspor bu kadar savurgan olmasa, skor Yeni Malatyaspor için felaket olabilirdi. Adem Büyük ve Tetteh'in yokluğunda Yeni Malatyaspor'un işi zor.

Göztepe, son maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Bu karşılaşma sezonun şu ana kadarki en garip oyunlarından biriydi. Göztepe çok az pozisyon üretip hemen hemen her öne çıktıklarında gol bulurken, Antalyaspor birçok gol şansını değerlendiremedi. Bu sonuç Göztepe için hem galibiyet hem de moral anlamına geliyor.

Bu sezon Süper Lig’de en az net gol pozisyonuna giren (22), gol beklentisi yaratan (19.1) ve gol atan (16) takım Yeni Malatyaspor'un kargaşa içinde olması Göztepe için paha biçilemez fırsat.