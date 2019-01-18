Yeni Malatyaspor ikinci yarıya Göztepe maçıyla start verecek. İki takımda ikinci yarıya galibiyet ile başlamak istiyor. Evkur Yeni Malatyaspor başarılı geçirdiği ilk yarıyı 29 puan ve averajla 3. sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 22 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Ocak Cumartesi günü Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatya'nın 5 sakatı bulunuyor

Erol Bulut’un talebeleri hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadığı Bodrum Belediyespor müsabakasını 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda maç öncesinde Adem Büyük, Rahman Buğra Çağıran, Guilherme Marguez, Mustafa Akbaş ve Eren Tozlu’nun sakatlıkları bulunuyor. Bu oyunculardan Eren ve Guilherme’nin antrenman eksiği bulunmasına rağmen Göztepe maçı kadrosuna dahil edilecekleri belirtildi.

Karşılaşma için son antrenmanını yapan Yeni Malatyaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında 11 oynayan bazı isimlerin değişeceği, kaleci Farnolle, Murat Akça ve Donald’ın 11'de göreve alacağı öğrenildi.

Malatya temsilcisi devre arasında Sadık Çiftpınar ve Khalid Boutaib gibi iki önemli futbolcusunu satarken, Fenerbahçe’den Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli, Trabzonspor’dan Mustafa Akbaş ile Çaykur Rizespor’dan Robin Yalçın’ı kadrosuna kattı.

Göztepe'de 3 eksik

İzmir temsilcisinde Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Celso Borges ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig’de 4. kez karşılaşacak iki ekibin ilk yarıda İzmir’de oynadığı müsabakayı Evkur Yeni Malatyaspor 3-1, 2017-2018 sezonunda Malatya’daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazanmıştı. Aynı sezon İzmir’deki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona ermişti.