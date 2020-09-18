Yeni Malatyaspor - Göztepe maç sonucu: 1 - 1

Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşılaştı. Konuk ekip Halil Akbunar'ın golüyle öne geçerken ev sahibi Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle skoru işledi. İkinci yarıda gol olmayınca mücadele eşitlikle sona erdi

Maçtan dakikalar

8.dakikada Yeni Malatyaspor sağ kanattan Christian Cueva ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir takım arkadaşı ulaşamadı

GOL! 19.dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti

PENALTI! Göztepe kalecisi İrfan Can'ın müdahalesi sonucu hakem penaltı kararı verdi

GOL! 30.dakikada Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı

41.dakikada Tripic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı Atınç vurdu top auta gitti

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

İkinci yarıya Göztepe oyuncu değişikliği ile başladı. Yalçın Kayan çıktı yerine Kublay Sönmez girdi

62.dakikada oyundan Fofana çıktı yerine Lukoki girdi

63.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar, sol çaprazdan kaleye vurdu kaleci Guido Herrera topu çıkardı

69.dakika Umut Bulut altıpas üzerinden vurdu top auta gitti

82.dakikada bu kez Yeni Malatyaspor'dan Chebake geldi şutu kaleyi bulmadı

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi





İlk 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Ndayishimiye, Hafez, Acquah, Ahmed, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Brown Ideye

Yeni Malatyaspor'un yedek kulübesinde Lukoki, Zuqui gibi yeni transferleri yer alırken Benjamin Tetteh yer almıyor. Göztepe'de ise yeni transfer olan kaleci Megyeri ayrıca Burekovic ile Pape Ndiaye yine yedek kulübesinde yer alıyor