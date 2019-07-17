Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini bitirdi!

Guilherme transferini bitiren Yeni Malatyaspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Gökhan Töre’de de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre’yi renklerine bağladı. Malatya ekibi bonservisi elinde bulunan futbolcuyla 1 yıllık sözleşmeyi dün imzaladı. Kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan, Westham ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen 1992 doğumlu futbolcu geride kalan sezonda Siyah-Beyazlı takımda 8 maçta görev yapmıştı.