Yeni Malatyaspor - Giresunspor l Analiz

Süper Lig 'de 20 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

Yeni Malatyaspor son lig maçında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçta 10 kurtarış yapan Ertaç Özbir'in üstün performansı olmasa tarihi bir skor çıkabilirdi. Takımda teknik direktör Cihat Arslan'ın tercihleri büyük tepki almaya devam ediyor. Hocanın hücum oyuncusu Kenan Özer'i sağ bek oynatması belkide Süper Lig kulüplerindeki görevlerinin neden genellikle kısa ömürlü olduğunun göstergedir. Ev sahibi ekibin tek düşüncesi ligin bir an evvel bitmesi.

Giresunspor son lig maçında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak maçta 1 puan çıkarttı. Mücadelede beklenenin aksine oyuna iyi başlayan, hücum eden ve daha fazla pozisyona giren Hakan hocanın öğrencileri oldu. Giresunspor, son 21 maçta sadece 1 galibiyet alabilen rakibi karşısında kazanarak ligde kalma adına önemli bir adım atabilir.