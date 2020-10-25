Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1
Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği karşısında geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş atarken, konuk ekibin tek golünü Murat Yıldırım kaydetti. Yeni Malatyaspor bu galibiyetle son 3 haftada 7 puan elde etmiş oldu.
Süper Lig 'de 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi veriyor. Son 2 haftada 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor bu çıkışını Gençlerbirliği karşısında sürdürmek istiyor. Geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor 'a yenilen Mert Nobre yönetimindeki başkent ekibi, bu mağlubiyeti Malatya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.
Maça konuk ekip Gençlerbirliği etkili başladı. Mücadelenin 10. dakikasında Gençlerbirliği, sol kanattan Stancu ile geldi. Rumen futbolcu ceza sahasına ortasını gönderdi. Orada bulunan Daniel Candeias, topu düzelttip müsait pozisyondaki arkadaşı Murat Yıldırım'ı gördü. Murat gelişine şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
MALATYA'DAN CEVAP GELDİ
Karşılaşmanın 24. dakikasında Yeni Malatyaspor sağ kanattan Karim Hafez ile korner kullandı. Ceza sahası içerisine gelen topa savunmadan çıkan Semih Kaya kafasıyla vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.
37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.
Dakikalar 41'i gösterdiğinde Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.
İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1'lik skorla ilk 45 dakika sona erdi.
GERİDEN GELDİ, ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Yeni Malatyaspor baskılı başladı. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle yenik duruma düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Sağ köşeden Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa Kubilay yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu.
TETTEH OFSAYTA TAKILDI
78.dakikada Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'in attığı golle durumu 3-1'e getirdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı: 2-1.
Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor, sahasında geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı bildi.
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği 11'leri
Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Kubilay, Cueva, Hafes, Tetteh
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu