Süper Lig’in 34. ve son hafta karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Süper Lig’in 33. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a deplasmanda yenilerek ligde kalma umutlarını azaltan Yeni Malatyaspor’da gözler ligin son haftada oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Ligin ikinci yarısında oynadığı 16 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanarak zor görünen ihtimallerin gerçekleşmesini bekleyecek.

Yeni Malatyaspor’un ligde kalabilmesi için sadece Gaziantep karşısında galip gelmesi yetmeyecek. Malatya temsilcisi rakibini yenip, Denizlispor’un yenilmesini, Kayserispor’un puan kaybetmesini, Çaykur Rizespor’un da Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmasını bekleyecek.

Sarı-kırmızılılar, geçen haftalarda kümede kalma adına eline geçen fırsatları rakiplerine vermişti. Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig’de geride kalan 3 sezonda önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil etmişti.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Walter, Donald, Gökhan, Murat, Fofana, Umut

Gaziantep FK: Günay, Kana-Bıyık, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Jefferson, Maxim, Sousa, Morais, Kenan, Muhammet