Süper Lig 'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor transferlerine devam ediyor. Yeni Malatyaspor ülkemizde bir dönem Trabzonspor ve Karagümrük formaları da giyen Gaston Campi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca’da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Gaston Campi’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.



