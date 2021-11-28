Sezona İrfan Buz'la başlayan, Marius Sumudica ile devam eden Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcının ilk 2 maçında 6 puan almıştı ancak son 3 maçta 0 çektiler. Son olarak Giresun deplasmanında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç ve Rayane Aabid sakat. İki oyuncu da antrenmanda sakatlandı. Son 2 lig maçını kaçıran Benjamin Tetteh düz koşulara başladı ancak maç kadrosunda olması beklenmiyor. Sakatlıkları geçen Sadık Çiftpınar ve Wallace görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda. 3-1-4-2 sistemiyle takımı sahaya süren Sumudica, Oussama Haddadi'yi stoper gibi kullanıp Karim Hafez'e sol kanadı emanet ediyor. Mustafa'nın yokluğunda sağ kanatta kimin oynayacağı maç saati netleşecek, Aabid'in sakatlığı sonrası orta alandaki üçlüyü "Mallan, Chouiar & Nshimirimana" oluşturacak. En büyük gol umudu Adem Büyük (12 maç - 3 gol - 2 asist) olacak.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Geçtiğimiz hafta derbi maçta Fenerbahçe 'ye kaybeden Galatasaray , hafta arasında ise Marsilya'yı 4-2 yenip UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaştı ve grubunu lider bitirme adına çok önemli bir 3 puanı cebine attı. Sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan dışında Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao deplasman kafilesinde yer almadı. Oğulcan, Aytaç ve Assunçao'nun kadroda olmama sebepleri ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadı... TD Fatih Terim'in Marsilya maçındaki 11'i bozması beklenmiyor. Bir kanatta Sofiane Feghouli, diğerinde Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Orta alanda "Taylan, Berkan & Cicaldau" izleyeceğiz. Hücumun en ilerisinde Mbaye Diagne olacak. Yoğun maç temposu ve rakibin eksik olduğu düşünülüp Olimpiu Morutan'ı Feghouli yerine ilk 11'de görürsek de şaşırmayalım.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un Sumudica sonrası deplasmanda oynadığı 3 maç "2.5 ALT" biterken, iç sahada oynadığı 2 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 6 maçın 5'inde "karşılıklı goller" izledik. (6 maç - 21 gol)

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Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 1,57 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,66'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,56 iken Misli.com'da 1,65!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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