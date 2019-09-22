Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşmada Galatasaray 23. dakikada Seri'nin golüyle öne geçmesine rağmen Malatyaspor, 89'da Guilherme ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 8'e, Yeni Malatyaspor ise 7'ye yükseltti.

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu Süper Lig fikstür - 5. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in ilk haftasındaki Denizlispor maçında 1-0 gerideyken 90+4'te ikinci golü yiyen Galatasaray, ikinci hafta Konyaspor karşısında 1-0 öndeyken yine 90+6'da yediği golle skorun 1-1'e gelmesini engelleyememişti. Kayseri deplasmanında ise 2-1 öndeyken 90+1'de Kayserispor'un skoru eşitlemesine engel olamayan Galatasaray, 90+9'da 3-2'lik galibiyeti getiren golü bulmuştu. Sarı-Kırmızılılar bugün ise 89'da yediği golle yine puan kaybı yaşadı.

Bu haberi de okudular Galatasaray derbi tarihleri - Galatasaray fikstür / 2019-2020

MAÇTAN DAKİKALAR

Yeni Malatyaspor, karşılaşmaya Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic 11'yle başlarken Galatasaray ise Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer Bayram, Adem, Babel, Andone 11'yle sahaya çıktı.

Maç başladı.

9. dakikada Yeni Malatyaspor, Galatasaray kalesine etkili geldi. Yapılan ortaya Jahovic dokunamayınca top, kaleci Muslera'da kaldı.

10. dakikada Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan oyuncu, sol çaprazdan ceza sahasına girerken yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

13. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan yapılan ortada Guilherme arka direkte kafayı vurdu. Muslera topu çıkarırken yardımcı hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı.

22. dakikada savunma arkasına atılan topta bu kez Jahovic, etkili olma şansını yakaladı. Luyindama ile mücadele eden Makedon oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından girerek yaptığı vuruş Muslera'da kaldı.

GOL | 23. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada Jean Michael Seri, altı pasta kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 0-1.

İkinci gole Farnolle engeli

25. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın duran topta yaptığı ortaya bu kez Luyindama kafayı vurdu ve Farnolle direk dibinden topu çıkararak önemli bir kurtarışa imza attı.

27. dakikada Seri'nin ortasında bu kez kafayı Babel vururken Farnollle, oldukça kritik bir kurtarışa daha imza attı.

28. dakikada Seri'nin kullandığı kornerde top arka direğe sekerken Marcao'nun arka direkte altı pasta yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

SARI KART | 32. dakikada Galatasaray, Ömer Bayram ile hızlı hücuma çıkarken Afriyie Acquah, tehlikeli olabileceği atağı engelledi ve sarı kart gördü.

32. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta N'Zonzi'nin kafa vuruşu sonrası Adem Büyük'ün zor pozisyondaki vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

34. dakikada Yeni Malatyaspor'da Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornere Chebake kafayı vurdu ve top auta gitti.

35. dakikada Marcao'nun top kaybı sonrasında Jahovic tehlikeli olabilecek bir pozisyonda topa hareketlenirken Muslera kalesinden çıkarak topu taca yolladı.

40. dakikada Yeni Malatyaspor, sağ kanattan korneri kullandı. Yapılan ortada Yeni Malatyaspor'da Buğra'nın vuruşu Muslera'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da ikinci yarı öncesi Nagatomo'nun yerine Lemina oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

49. dakikada Yeni Malatyaspor, sağ kanattan etkili geldi. Ceza sahası içinde Donald'a yapılan ortayı Şener, son andaki müdahalesiyle kornere yolladı.

53. dakikada Muslera'nın başlattığı atakta Andone, Farnolle ile karşı karşıya kalmaya yaklaşsa da Beninli kaleci ceza sahası dışına çıkarak topu son anda uzaklaştırdı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 59. dakikada Yeni Malatyaspor'da Buğra Çağıran oyundan çıkarken Moryke Fofana oyuna girdi.

61. dakikada Farnolle geri pas sonrası kayınca topu Andone almaya çalıştı. Son anda Robin Yalçın araya girerek topu taca gönderdi.

SARI KART | 63. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan etkili geldiği pozisyonda Guilherme'yi faul ile durduran Ömer Bayram, sarı kart gördü.

Yeni Malatyaspor gole yaklaştı!

63. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışına açılan topa Acquah etkili bir vuruş yaptı fakat Muslera son anda topu çıkarmayı başardı. Sonrasında Donald Mitchell'ın vuruşu da savunmadan döndü.

65. dakikada Guilherme'nin pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jahovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Fofana'nın sol kanattan içeri kat ederek yaptığı tehlikeli olabilecek ortayı, araya giren Luyindama kornere gönderdi.

76. dakikada Galatasaray, sol kanattan Babel ile etkili geldi. Rakiplerinden sıyrılan Babel'in yaptığı ortada Adem Büyük iyi bir vuruş gerçekleştiremedi.

SARI KART | 77. dakikada Galatasaray'da Adem Büyük, Fofana'yı çekerek indirdiği pozisyon sonrası sarı kart gördü.

Galatasaray'da ikinci gol şansı...

78. dakikada Galatasaray, Yeni Malatyaspor savunmasını 4'e 2 yakaladı. Babel'in Lemina'ya bıraktığı topta Fransız oyuncunun vuruşu Yeni Malatyaspor, savunmasından geri geldi. Sonrasında Babel'in yaptığı vuruş ise Lemina'dan döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 79. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mitchell Donald kenara gelirken Eren Tozlu oyuna dahil oldu.

81. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Chebake'ten döndü.

83. dakikada savunma arkasına atılan topta Andone etkili olma şansını yakalarken Robin Yalçın, son andaki müdahalesiyle pozisyonu engelledi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Galatasaray'da Andone kenara gelirken Jimmy Durmaz oyuna dahil oldu.

86. dakikada Yeni Malatyaspor, ceza sahası sağ çaprazından etkili olabilecek bir serbest vuruş şansı yakaladı. Jahovic'in vuruşu baraja çarparak kornere gitti.

86. dakikada Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kullanılan korner sonrası top arka direğe açılırken Robin Yalçın'ın vuruşu auta gitti.

GOL | 89. dakikada Yeni Malatyaspor, sağ kanattan Acquah'nın kullandığı serbest vuruş sonucunda Jahovic topu indirdi ve topu önünde bulan Guilherme ile golü buldu: 1-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90. dakikada Galatasaray'da Seri oyundan çıkarken Falcao oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Yeni Malatyaspor'da 90+1'de Guilherme'nin yerine Mina oyuna girdi.

SARI KART | 90+2. dakikada Galatasaray'da Şener Özbayraklı, sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.