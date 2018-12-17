Süper Lig’de 16. hafta itibariyle 28 puanla ikinci sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi yüksek bütçeli takımları geride bıraktı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Evkur Yeni Malatyaspor, sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

18 milyon Euro'luk takım değeriyle ligin en mütevazı takımları arasında bulunan Malayaspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a 2, Fenerbahçe'ye ise 14 puan fark atmış durumda. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ligde Medipol Başakşehir'in ardında 2. sırada bulunan sarı-siyahlılar, son olarak Antalyaspor'u 2-0 mağlup edip ve puanını 28'e çıkardı.