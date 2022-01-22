Süper Lig 'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş 'la 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da takımı adına 1 gol kaydeden Adem Büyük, maç sonrasında açtı ağzını yumdu gözünü. Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük hakkında flaş sözler sarf etti.

İşte Adem Büyük'ün o açıklamaları:

Ortada bir maçtı. İyi mücadele ettik. Bu hakem (Zorbay Küçük), kulübemize verdiği kırmızı kart, nasıl bir kırmızı kart? Çözmüş değilim! İlk yarıda bizim ofsayt olmayan pozisyonumuzu kesti, aynı pozisyonu Beşiktaş için devam ettirdi. Bana neden sarı kart verdi, anlamadım.

Sanırım daha önce söylediğimiz bir laftan alınmış. Onu da FIFA kokartıyla ödüllendirmişler. Yollarına böyle devam etsinler! Çifte standardı bırakmalarını istiyoruz bütün takımlar olarak. Zor durumdayız, bu puan bizi ayağa kaldıracaktır' diye düşünüyorum.