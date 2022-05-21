Jorge Jesus'la anlaşıldığı iddiası dış basında geniş yer bulan Fenerbahçe "muhtemelen" İsmail Kartal yönetiminde son maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıkarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Süper Lig 'den küme düştüğü haftalar önce netleşen, son 9 maçta 1 puan bile alamayan Yeni Malatyaspor'da golcü Benjamin Tetteh cezalı; İskoç orta saha Stevie Mallan şubat ayından beri sakat. Wallace ve Hadebe'den bonservis geliri elde ettiler, Oussama Haddadi ve Mounir Chouiar gibi önemli parçalar da küme düşme kesinleşince takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında forma giymeyen Kenan Özer ve Nouha Dicko sözleşmelerini fesheden son isimler oldu. TD Cihat Arslan genç isimleri sahaya sürmekten çekinmiyor. 2001'li Mert Miraç Altıntaş, 2003'lü Atakan Müjde ve 2004'lü Umut Taniş bu gençlerden sadece bazıları...

Son 13 lig maçında yenilgi yüzü görmeyip (10 galibiyet - 3 beraberlik) Konyaspor 'la girdiği ikincilik yarışında 3 puan önde son haftaya giren Fenerbahçe'de 6 isim kesin olarak yok. Nazım Sangare, Min-jae Kim, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Arda Güler; Bright Osayi-Samuel cezalı. TD İsmail Kartal sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'na görev verebilir. Sürpriz bir Ruhan Arda Aksoy hamlesi de görebiliriz... Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş orta alandaki yerini geri alacak. İrfan Can Kahveci de sağ açıktaki yerine geçecek. Gole en yakın isim olarak Enner Valencia'yı, sol açıkta ise Diego Rossi'yi izleyeceğiz. Sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Serdar Aziz, Marcel Tisserand'la birlikte stoper ikilisini oluşturacak. Önlerinde Luiz Gustavo forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un son 4 lig maçı "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 15 gol)

- Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 deplasman maçında "ilk" golü atan taraftı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %16'lık kesim haftalar önce ligden düşen Yeni Malatyaspor karşısında sarı-lacivertli ekipten galibiyet bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.