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Yeni Malatyaspor - Denizlispor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 8. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

08 Kasım 2020, Pazar 15:28 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor - Denizlispor maç sonucu: 2-0

Yeni Malatyaspor ile Denizlispor Süper Lig'de 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Yeni Malatyaspor'un gollerini 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Afriyie Acquah kaydetti. Bu karşılaşmanın ardından ev sahibi takım puanını 11'e yükseltirken Denizlispor 5 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor milli takım arasının ardından 9. haftayı bay geçece ve 10. Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. 

Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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