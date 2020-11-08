Yeni Malatyaspor - Denizlispor maç sonucu: 2-0

Yeni Malatyaspor ile Denizlispor Süper Lig'de 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Yeni Malatyaspor'un gollerini 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Afriyie Acquah kaydetti. Bu karşılaşmanın ardından ev sahibi takım puanını 11'e yükseltirken Denizlispor 5 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor milli takım arasının ardından 9. haftayı bay geçece ve 10. Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.