Yeni Malatyaspor - Denizlispor CANLI
Süper Lig'de cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. İki takımda sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yeni Malatyaspor maça hızlı başladı ve Kubilay'ın golü ile 7. dakikada 1-0 öne geçti. 18. dakikada Aquah skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ligde inişli-çıkışlı günler geçiren Yeni Malatyaspor, düşme hattında yer alan Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Eksiği bulunmayan Horozlar, ateş hattından bir an önce kurtulmayı istiyor. Ev sahibi ekip ise alt sıralar ile arasındaki puan farkını bir an önce açmayı hedefliyor. Ligde en son Beşiktaş'a yenilen 8 puanlı Yeni Malatyaspor 16. sırada yer alıyor. 20. sıradaki Denizlispor'un ise 5 puanı bulunuyor.
(MAÇ BAŞLADI)
GOOOOOOOL - Maçın 7. dakikasında Lukoki'nin ortasında Kubilay Kanatsızkuş kafayla topu ağlara gönderdi. Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.
GOOOOOOOL - 18. dakikada Aquah farkı ikiye çıkartan gole kaydetti.
35 DAKİKA | Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru sakatlandı. Yerine Murat Akça dahil oldu. Cristian Cueva da oyundan alındı yerine Youssouf Ndayishimiye girdi.
Maçın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
52. DAKİKA | Aissati'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci topu çeldi pozisyonun devamında Rodallega'nın vuruşu yan ağlarda kaldı.
Yeni Malatyaspor - Denizlispor ilk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh
Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega
YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR CANLI
Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan 8. hafta mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Mustafa Yumlu forma giyemeyecek. Ligde en son Beşiktaş'a yenilen 8 puanlı Yeni Malatyaspor 16. sırada yer alıyor. 20. sıradaki Denizlispor'un ise 5 puanı bulunuyor.