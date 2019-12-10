Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına yönelik ilk idmanını Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptı.

Antrenmana Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve yapılan sağlık kontrollerinde çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Eren Tozlu ile boğaz enfeksiyonu olan kaleci Fabian Farnolle katılmadı.

Sarı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından idmanı koşuyla tamamladı.