Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında E.Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, sahasında taraftarının desteğiyle 3 puanı alarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetleriyle moral bulan ve zirveye tutunan Beşiktaş, hafta itibariyle 3 hafta üst üste kazanamadı. Siyah beyazlı takım Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerse bu sezon kendi istatistiği açısından bir ilki başaracak ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

Peki, Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir; Donald, Murat Yıldırım; Aleksic, Guilherme, Adem Büyük; Ömer Şişmanoğlu

Malatyaspor'un yedekleri: Abdulsamed Damlu, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş, Seth Sincere, Ahmed Ildız, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Barış Alıcı

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Necip, Roco, Adriano, Muhayer, Quaresma, Kagawa, Medel, Mustafa Pektemek, Larin

Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.

Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son vermişti.

Quaresma dönüyor

Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi.

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş'in kararı sonrası netlik kazandı. Portekizli yıldız yedek kulübesinde maça başladı.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.