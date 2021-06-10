Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon 650 bin Euro bedelli kiraladığı Benjamin Tetteh'i takımda tutmak istiyor. Doğu ekibi, sözleşmesinde 4.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Ganalı forvet için Sparta Prag ile görüşmelere başladı.

Ghanasoccernet.com'un haberine göre Prag, Tetteh'in bonservisiyle takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Haberde Malatyaspor'un yanı sıra Gaziantep FK'nın da 23 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Ganalı forvetin futbol kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği de not düşüldü.

Tetteh, geçtiğimiz sezon Malatyaspor'da çıktığı 33 resmi maçta 6 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.