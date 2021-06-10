Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'in bonservisini almak istiyor
Yeni Malatyaspor, Ganalı forvet Benjamin Tetteh'in bonservisini almak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip, bonservisi Sparta Prag'da bulunan Tetteh için Çekya ekibi ile görüşmelere başlandı. Gaziantep FK'nın da ilgilendiği 23 yaşındaki forvetin kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği aktarıldı.
Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon 650 bin Euro bedelli kiraladığı Benjamin Tetteh'i takımda tutmak istiyor. Doğu ekibi, sözleşmesinde 4.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Ganalı forvet için Sparta Prag ile görüşmelere başladı.
Ghanasoccernet.com'un haberine göre Prag, Tetteh'in bonservisiyle takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Haberde Malatyaspor'un yanı sıra Gaziantep FK'nın da 23 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Ganalı forvetin futbol kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği de not düşüldü.
Tetteh, geçtiğimiz sezon Malatyaspor'da çıktığı 33 resmi maçta 6 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.