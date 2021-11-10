Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh sakatlandı! 4-6 hafta arası yok
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kulüp doktoru Cahit Günaydın, Başakşehir FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi ve tecrübeli futbolcunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'in sağ uyluk adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tetteh, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüp doktoru Cahit Günaydın yaptığı açıklamada, “Başakşehir FK maçında sakatlanarak oyundan ayrılmak zorunda kalan Tetteh’in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı.