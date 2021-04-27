Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, antrenmanı takip etti

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı. Antrenmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de bir süre takip etti.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.