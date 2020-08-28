Transfer çalışmalarını yürüten Yeni Malatyaspor, son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen Guido Herrera'yı kadrosuna kattı. Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki kaleci, daha sonra Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Herrera ile imzalanan sözleşmenin 1 yıllık olduğu bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Süper Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen başarılı kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağlamıştır" ifadelerine yer verildi.