Yeni Malatyaspor, Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti
Yeni Malatyaspor, Boluspor'dan Arda Hilmi Şengül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar Boluspor'da kiralık olarak forma giyecek.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen Arda Hilmi Şengül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar Boluspor'da kiralık olarak forma giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek.''