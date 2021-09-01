Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen Arda Hilmi Şengül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar Boluspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek.''



