Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.
Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.