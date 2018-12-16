Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında saha karıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Mücadelenin 67. dakikasında ev sahibi ekip 2-0 öndeyken Celutska'nın Eren Tozlu'ya teması sonrası saha bir anda karıştı. Yedek kulübelerinin de dahil olduğu tartışma sonrası hakem Mete Kalkavan VAR odası ile görüştü.

Yaklaşık 4 dakika süren tartışma sonunda Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Antalyaspor'dan ise Diego Angelo direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Olayların başlangıcında olan Celutska ise sarı kartla cezalandırıldı.