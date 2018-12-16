Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında saha karıştı!

Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşmasında Celutska ile Eren Tozlu arasında yaşanan bir ikilü mücadele sonrasında saha karıştı.

16 Aralık 2018, Pazar 15:07
- A +
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında saha karıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Mücadelenin 67. dakikasında ev sahibi ekip 2-0 öndeyken Celutska'nın Eren Tozlu'ya teması sonrası saha bir anda karıştı. Yedek kulübelerinin de dahil olduğu tartışma sonrası hakem Mete Kalkavan VAR odası ile görüştü.

Yaklaşık 4 dakika süren tartışma sonunda Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Antalyaspor'dan ise Diego Angelo direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Olayların başlangıcında olan Celutska ise sarı kartla cezalandırıldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.