Yeni Malatyaspor Antalya’da kampa girecek

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinden dolayı Trabzonspor ile ligin 19. haftasında oynaması gereken müsabaka ileri bir tarihe ertelenen sarı kırmızılılar, 20. haftada deplasmanda oynayacağı Alanyaspor müsabakasına Antalya’da hazırlanacak.

Yaşanan depremden dolayı etkilenen futbolcuların talebiyle Antalya Belek’te kampa girdiği öğrenilen Malatya ekibinde yeni transferler Remi Wolker ile Vidar Örn Kjartansson da kamp kadrosunda bulunuyor.

Sakat oyuncunun bulunmadığı sarı kırmızılılarda Robin Yalçın ve Acguah kart cezalısı durumunda.

İHA



