Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (CANLI)

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Ev sahibi 37 puanla 15. sırada. Konuk ekip ise 38 puanla 14. basamakta. Erzurumspor'a son dakikada yediği golle kaybeden Yeni Malatyaspor, evinde 3 puana uzanıp rakibini sıralamada geçmek ve nefes almak istiyor. 5 maçtır kaybetmeyen Başkent ekibi ise deplasmanda kazanıp aradaki farkı açmanın hesaplarını yapıyor. Doğu ekibinde sakatlıkları bulunan Wallace ve Lukoki'nin yanı sıra Zuqui ile Tetteh, maç kadrosunda yer almayacak. Başkent temsilcisinde ise sakatlıkları devam eden Borven, Atakan ile kart cezalısı Sarlija, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Ankaragücü'nün 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Mücadele başladı.

Dakika 6: Sol kanattan gelişen Ankaragücü atağından ceza sahası içerisinde Saba Lobzhanidze'nin sert vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Kubilay, Adem.

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Voca, İbrahim, Saba, Endri, Alper, Paintsil.

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı bugün saat 13.30'da başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi, tüm detayları haberimizde olacak.



