Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor kozlanını paylaştı. Mücadelede kazanan çıkmadı ve iki ekip de sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

21'inci dakikada Donald, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

41'inci dakikada Donald'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Aleksic’in sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada Rahman, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla auta çıktı.

80'inci dakikada Pereira'nın ceza alanı dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

81'inci dakikada Onur'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bokila, bekletmeden şutunu çekti, onun vuruşunda top kalecinin solundan yan direğe çarparak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.Alınan bu sonuçla Akhisarspor puanını 13, Yeni Malatyaspor da 22'ye çıkarttı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme, Murat Yıldırım (Dk. 88 Mustafa), Boutaib, Eren (Dk. 70 Pereira), Sadık, Donalt, Aleksic (Dk. 82 Ömer), Murat Akça, İssam, Rahman

AKHİSARSPOR: Fatih - Aykut (Dk. 46 Vrsajevıc), Helder, Güray, Onur, Lopes, Sissoko, Filipe, Regattin (Dk. 69 Bokıla), Borges (Dk. 89 Eray), Caner

GOLLER: Dk. 41 Aleksic (Yeni Malatyaspor) - Dk. 81 Bokila (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Boutaib, Donalt, Guilherme, Farnolle (Yeni Malatyaspor) - Sissoko, Caner, Junıor (Akhisarspor)