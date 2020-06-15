Yeni Malatyaspor 8.sıradan düşme hattına geriledi

2019-20 sezonu başında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında mücadele eden Yeni Malatyaspor, bu sezonun ilk yarısında da etkili bir futbol oynamış ve devreyi 8.sırada tamamlamıştı. Avrupa Kupaları iddiası o dönemde devam eden Yeni Malatyaspor'da devre arası sürpriz bir şekilde teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmış ayrıca Guilherme ve Jahovic takımından ayrılmıştı. Sezonun 27.haftası sonunda Yeni Malatyaspor 16.sıraya bir başka deyişle düşme hattına geriledi.





Yeni Malatyaspor ikinci yarıda sadece 1 puan alabildi

Yeni Malatyaspor sezonun ikinci yarısında Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile toplam 10 maça çıkarken sadece bir puan alabildi. Yeni Malatyaspor böylece 27.hafta sonunda 25 puanda kaldı ve 16.sıraya geriledi. Yeni Malatyaspor böylece düşme hattının içine girmiş oldu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru