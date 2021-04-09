Yeni Malatyaspor sezonun ikinci yarısında başlayan düşüşe bir türlü engel olamadı. Son galibiyetini 12 maç önce deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenerek alan Sarı-Kırmızılılar dün akşam şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe karşısına tam 8 eksikle çıktı. Yine de geriye düştüğü maçta puan almayı başardı. Olcay'ı sakatlığı nedeniyle oynatamadığı karşılaşmada Doğu ekibinin stoperi Teenega Hadebe de cezası nedeniyle forma giyemedi.

Geriden geldiler

Ev sahibi ekipte ilk 11'de forma giyen Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet İldiz gibi oyuncuların yanısıra kaleci Eray, Erkan Kaş ve Murat Akşit hasta oldukları için takımdaki yerlerini alamadılar. Sarı-Kırmızılılar 17'de Enner Valencia'nın frikikten attığı golle geriye düştükleri maçta Fofana’nın asistinde Mustafa Eskihellaç'ın golüyle 35'te beraberliği yakaladı. Önemli eksiklerine karşın ligin en geniş kadrosu önünde sahayı beraberlikle terkeden Yeni Malatya aldığı 1 puanla averajla da olsa düşme hattından çıktı.

'Çok çok önemli bir sonuç'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz maçtan sonra şunları söyledi: 1 puan bizim için çok çok önemli. Hafta içinde çalıştıklarımızı ilk yarnıda yaptık. Net fırsatlar bulduk, pas kanallarını kapattık. Geçiş oyunlarını tercih etiğimiz maçta Fenerbahçe sonlara doğru fırsatlar yakaladı kadro kaltesiyle. Mücadele anlamında mutluyum. Her şeyini ortaya koyan bir Yeni Malatyaspor takımı vardı.