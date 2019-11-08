Yeni Malatyalı süper ikili

90+3’te yediği golle Kasımpaşa’yla berabere kalarak zirve şansını elden kaçıran Yeni Malatyaspor’un geride kalan 10 haftaya damga vuran performansında iki yıldızın katkısı büyük: Jahovic ve Guilherme...

Süper Lig’de bu sezon Yeni Malatyaspor forması giyen bu iki oyuncudan daha fazla gol katkısı yapan oyuncu bulunmuyor. Konyaspor’dan transfer olduğu Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’ın oynattığı futbola tam olarak uyum sağlayan Makedon forvet 9 gol attı, 1 de asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, bu formuyla taraftarın gönlünde taht kurdu.

Müthiş uyum

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Malatya’ya sezon başında bonservisiyle beraber imza atan Guilherme ise 4 gol kaydederken 6 da asist yaptı. Adis Jahovic’le birlikte müthiş bir uyum yakalayan Brezilyalı yıldızın skor katkısı parmak ısırttı. Ortaya çıkan bu istatistikler ise Süper Lig’in devlerini bile kıskandırdı. Öyle ki geride kalan 10 haftada 10’ar gole katkı yapan bu iki oyuncuyu devlerin yıldızları dahil olmak üzere kimse geçemedi.